Muliebris: a Capaci il festival sui diritti delle donne

Da oggi e sino a venerdì la Consulta delle donne di Capaci e il Comune di Capaci presentano la terza edizione di "Muliebris " , un Festival dei diritti e del riscatto delle donne. Saranno tre giornate ricche di ospiti e di eventi per riflettere insieme attraverso il confronto e l' arte nelle sue varie declinazioni, sulla condizione della donna nella società di ieri e di oggi e su quanto sia fondamentale lottare per i diritti di tutte le donne.

"E' un appuntamento fondamentale per il nostro paese - afferma l' Assessora alla cultura e alla pari opportunità di Capaci, Fiorenza Giambona - Oggi più che mai si palesa l' urgenza di affrontare la questione spinosa della visione e del ruolo della donna all' interno delle nostre comunità, sopratutto dopo l' ultimo episodio di stupro a Palermo ma che chiaramente non rappresenta un episodio isolato ma mostra una società malata che ha bisogno di riflettere su sè stessa e di metter in campo buone pratiche affinché si prevengano episodi di discriminazione o, nel peggiore dei casi, di violenza contro le donne"."Siamo felici - continua l' assessora Giambona - quest' anno di poterci confrontare con altri rappresentanti dei paesi limitrofi e con rappresentanti della stessa Regione Siciliana che si concluderà con la sottoscrizione della "Carta Euromediterranea" per l' uguaglianza tra donne e uomini nella vita locale" promossa dal Coppem Il festival si svolgerà tra piazza Cataldo e piazza C. Troia.

La partecipazione è libera e gratuita. Oggi, alle ore 18,30, presso la Sala Macina del Comune inaugurazione della mostra fotografica "La parità completa. Pensaci!" a cura di Danilo Iurato. alle 21,30, in piazza Cataldo Conferenza patrocinata dalla Regione Siciliana "Verso la piena partecipazione delle donne alla vita pubblica negli enti locali euromediterranei". E' prevista, tra gli altri, la partecipazione dell' assessore regionale Andrea Messina e del deputato regionale Mario Giambona. Domani, 25, in piazza Cataldo,alle 18,30 presentazione del libro "Tra amiche" a cura di Ivana Margarese. Alle 21,30, in piazza Troia, spettacolo teatrale "Parole come pietra" con testi e interpretazione di Giovanna Corrao e direzione artistica di Marilena La Rosa. Uno spettacolo che attraverso l' antico riflette sul mondo d'oggi e che racconta del valore del linguaggio e delle parole. Venerdì 26, in piazza Troia, uno spettacolo musicale, "Viva Santa Liberata", a cura di Matilde Politi, cantante palermitana , che accompagnandosi con la chitarra o il tamburello o con la sola forza della voce presenta la sua ricerca sul canto della donna nella tradizione siciliana.