VIDEO | Dai pupi di Cuticchio alla voce di Dacia Maraini: "Rosalia400" in mostra a Palazzo Branciforte

In occasione del quattrocentesimo anniversario dal ritrovamento delle spoglie della santa patrona di Palermo, Fondazione Sicilia - con il sostegno del progetto europeo Changes - organizza un'esposizione, per la direzione artistica di Laura Barreca, che mette insieme arte, storia, teatro e letteratura nel nome della Santuzza. Sarà visitabile fino al 29 settembre