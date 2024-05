Sognando una nuova Costa Sud: gli studenti portano in mostra i loro progetti di rigenerazione urbana

Sognando la Costa Sud. L'area bersaglio del waterfront tra la foce del fiume Oreto e la borgata di Romagnolo, oggi uno dei paesaggi più degradati della città, è stata il campo di sperimentazione per immaginare il possibile riscatto di un mare negato, inquinato e squalificato da decenni di discariche abusive e conseguente abbandono. Da qui sono partiti alcuni studenti palermitani per la realizzazione della mostra "Mare muto", sulla rigenerazione tratto di costa della borgata di Romagnolo.

Aperta al pubblico dal 22 al 24 maggio, nell'ex deposito locomotive di Sant'Erasmo (in via Messina Marine 14), i progetti elaborati dagli studenti degli istituti superiori Einaudi-Pareto, Majorana, Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara-Filippo Parlatore di Palermo in collaborazione con il dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo nell'ambito dei percorsi di orientamento nella transizione Scuola-Università promossi dal Pnrr.

Duecentoventicinque ragazzi e ragazze della scuola secondaria e allievi architetto tra i 16 e i 22 anni hanno espresso attraverso progetti, piani, disegni, fotografie, filmati, plastici, scenografie e prototipi le loro idee e i loro desideri sulla Costa Sud di Palermo. La mostra Mare Muto, presentando al pubblico i lavori degli studenti, diviene occasione per ascoltare le loro voci, le loro proposte e le aspettative sulla rigenerazione urbana e umana del waterfront di Palermo.