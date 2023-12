Un anno fa moriva Lando Buzzanca, l'omaggio della Rai con "Sedotta e abbandonata"

Un anno fa moriva di Lando Buzzanca, uno dei talenti della nostra commedia all’italiana e uno apprezzato anche all’estero. Rai Movie rende omaggio all’artista palermitano oggi, lunedì 18 dicembre, nell’anniversario della scomparsa, alle 14 con “Sedotta e abbandonata”, piccolo capolavoro di Pietro Germi, del 1964, in cui a Buzzanca si affiancano talenti del calibro di Stefania Sandrelli, Aldo Puglisi, Leopoldo Trieste. Le vicende di una famiglia siciliana, a metà del secolo scorso, intorno a un complicato matrimonio riparatore: il film è l’ideale continuazione di quel “Divorzio all’italiana” che nel 1961, che si era aggiudicato l’Oscar per la miglior sceneggiatura.

Domani, 19 dicembre, in prima serata, sempre Rai Movie manda in onda “L’arbitro”, del 1974, di Luigi Filippo D’Amico. Siamo sempre in Sicilia, dove Carmelo coltiva l’ambizione di diventare un arbitro di calcio internazionale: ci si mettono di mezzo una moglie esigente e un’amante capricciosa, dando vita a una movimentata commedia con il mondo del pallone come sfondo, e i veri protagonisti dell’epoca che partecipano alla pellicola, da Chinaglia a Bruno Pizzul, da Nicolò Carosio a Maurizio Barendson.