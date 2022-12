Boom di visitatori nel suggestivo presepe vivente di Montemaggiore Belsito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Montemaggiore Belsito, nel giorno di Santo Stefano, ha ricevuto la visita del vescovo Giuseppe Marciaante, che con grande devozione , ha celebrato l'eucaristia, nella chiesa dell'Immacolata nella festa di Santo Stefano Patrono martire. Nella stessa giornata il vescovo, ha fatto visita tra le suggestive vie del paese, accompagnato dal primo cittadino il sindaco Antonio Mesi, alla mostra dei presepi e al sentito presepe vivente, tutto organizzato con cura, dell' amministrazione comunale di Montemaggiore Belsito.

Un'atmosfera, calma, sugestiva, seguita con cura nei particolori, dagli oggetti, ai colori tenui e umili dei costumi, ai pazienti e importanti animali , come l'asinello. Il vesco Giuseppe Marciante, si è soffermato con interesse e attenzione a interlocuire con i protagonisti, con i figuranti, fino ai personaggi più importanti, della nativita, accarezzando con dolcezza il piccolo bimbo che raffigurava Gesù, in braccio alla sua amorevole mamma Maria, con accanto la protezione di un papà come San Giuseppe. Al termine il Vescovo Giuseppe ha voluto dedicare ai tantissimi visitatori e all'intera comunità, un suo pensiero, e cioè l' importanza di un presepe vivo, animato, acceso, pieno di cristianità di devozione, ed è cosi che deve essere la chiesa, laboriosa viva, attiva per far si, che ognuno di noi deve collaborare, per riuscire in un cammino verso Cristo, contemplare l'interesse di portare la nascita di Gesù in ogni luogo, e quindi la chiesa come un presepe vivente", che porti amore pace in tutto il mondo.

Al termine il sindaco Antonio Mesi ha voluto fare un dono al vescovo Marciante, una targa in ricordo, del bellissimo evento organizzato. Tanti i visitatori un grande successo, bravissimi tutti i figuranti che si sono immersi con interesse amorevole, ognuno con un proprio ruolo offrendo all' attenzione anche dei piu' piccini, e alle tante famiglie, il vero e importante spirito del Natale.