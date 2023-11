Montemaggiore Belsito, grande successo per la sagra dell'olio e della mandorla

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grandissimo successo per la seconda edizione della Sagra dell'olio e della mandorla, a Montemaggiore Belsito. Giorni di grande orgoglio montemaggiorese ,si sono vissuti in occasione della seconda edizione, della sagra dell' olio e della mandorla, che si è svolta dal 10 al 12 Novembre 2023 a Montemaggiore Belsito. Tutto fortemente organizzato e voluto dall'associazione attività produttive di Montemaggiore Belsito, patrocinate del comune stesso. Grandissimo successo e affluenza di appassionati turisti, giunti da tutta la Sicilia. Sono stati tre giorni intensi, articolati tra arte, e visite guidate all' interno del museo, e della suggestiva chiesa del SS Crocifisso. Un viaggio tra un tripudio di colori, sapori, musica, didattica con scuole d' indirizzo gastronomico, e l'arte della bellezza estetica, tra trucco e parrucco.

Un grande street Food, tanti luminosi stand locali, e molti provenienti da tutta la Sicilia, hanno offerto al publico il meglio delle loro aziende. Ricchi banchi di vendita, addobbati e pieni di pregiate prelibatezze, preparate con attenta meticolosita' e unicita', per sodisfare i palati più raffinati. Tanti i prodotti dolciari e da forno, panettoni Natalizzi, creme artigianali , liquori, frutti , formaggi, teneri carni e molti altri manicaretti a base di mandorla autoctona locale, miele artigianale, pasta, e teneri legumi. Non poteva mancare il pane caldo con il nuovissimo e pregiato olio montemaggiorese. Una grande affluenza di Pullman, pieni di visitatori, che una volta scesi, hanno affollato la meravigliosa e soleggiata Piazza Roma, in una particolare e tiepida Domenica di Novembre. Non è mancata l'arte, con la mostra pittorica di Giacomo Valvo.

Tanta danza musica e meravigliosi costumi siciliani, sono stai sfoggiati dai pittoreschi gruppi folcloristici, e le vie di Montemaggiore Belsito, sono state ritmate dal suono dei bravissimi tamburinari. Per gli appassionati delle quattro ruote, magnifiche macchine del primo raduno, auto storiche, le vie dei sapori, e la presente Misilmeri Racing e Gioielli a 4 ruote, hanno sfilato tra le vie affollate di una Montemaggiore Belsito vestita a festa. Il rombo dei loro motori, e un autentica geometria nella forma, hanno deliziato gli occhi, di chi riesce a sognare ad occhi aperti. Sempre presenti numerose, le bellissime e intramontabili vespe a due ruote. La Sicilia ha trionfato nelle tradizioni del carretto siciliano, addobbato ad arte tra delicati sonagli, piume e cofane dai mille e allegri colori.

Ogni serata si è conclusa con tanta ricercata musica che ha attirato un pubblico di giovanissimi, che hanno pacificamente ballato e condiviso, momenti di puro divertimento, attraverso le note di attualissime canzoni. Tanto successo e grande soddisfazione ha attraversato gli animi di tanti giovani imprenditori che hanno preso parte all'evento tanto atteso, e ben riuscito, un successo tanto sperato. Va fatto un grazie particolare alle forze dell'ordine, nelle vesti dei carabinieri, gli organizzatori tutti, al Sindaco, gli assessori, al presidente dell'associazione attività produttive di Montemaggiore Belsito, e in generale, a chi si è speso, per la splendida riuscita di un evento destinato a diventare tra i più importanti, di tutti i paesi siciliani, e che possa crescere nelle attività produttive, e diventare una concreta realtà lavorativa, per l' intera comunità di Montemaggiore.

Giuseppe Mesi