Montemaggiore Belsito accoglie il 2023 con la "silent disco"

Montemaggiore Belsito e il grande successo della "silent disco" per celebrare il 2023. Sotto un suggestivo cielo stellato e con una temperatura mite, grazie all' associazione Rigenerha e al patrocinio del Comune, i montemaggioresi e i tanti accorsi dai paesi limitrofi hanno potuto vivere un'esperienza veramente originale. Una serata con tanta buona musica e coloratissimi giochi pirotecnici in una danza di forme, luci e colori. Grazie alla collaborazione di dj e vocalist, ogni partecipante ha indossato una cuffia, attivando cosi la "silent disco", musica in assoluto silenzio esterno.