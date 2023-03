Montemaggiore Belsito, il programma della Settimana Santa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Montemaggiore Belsito si prepara alla Santa Pasqua. Dal 2 al 10 aprile si dà il via alle tante celebrazioni eucaristiche, che seguono la Santa Pasqua.

Ecco il programma: 2 aprile, domenica delle palme - le celebrazioni eucaristiche saranno in orario festivo,alle ore 11 piazza Crispi, memoria dell ingresso di Gesù a Gerusalemme, e processione verso la Basilica, dove alle 11,30 ci sarà la celebrazione eucaristica.

Il 3 e 4 aprile ore 9 chiesa dell'Immacolata, celebrazione eucaristica, a seguire adorazione eucaristica fino a mezzogiorno; ore 17,30 chiesa del Crocifisso, liturgia penitenziale; ore 18,30 chiesa del Crocifisso, celebrazione eucaristica;

5 aprile ore 9 chiesa dell'Immacolata, celebrazione eucaristica, a seguire adorazione fino a mezzogiorno; ore 17 Cattedrale adorazione messa crismale; ore 21 via Crucis le vie del paese animata dai giovani AC; 6 aprile Giovedì santo ore 21 messa Basilica in Cena Domini a seguire adorazione all altare della riposizione fino a mezzanotte; 7 aprile Venerdì santo; ore 9 Basilica, lodi mattutine e ufficio delle letture, pellegrinaggi dei ragazzi, all'altare della reposizione; ore 15, Basilica, Liturgia della passione e morte del Signore; ore 21, discesa del Crocifisso della Croce e "Cunnutta"; 8 aprile Sabato santo, ore 9, chiesa dell'oratorio, lodi mattutine e ufficio delle letture: ore 22,30 Basilica, grande veglia della resurrezione del Signore; 9 aprile Pasqua di Resurrezione, ore 9, Chiesa del Crocifisso, celebrazione eucaristica Ore 9,30, 11,30,e 19,00 Basilica celebrazione eucaristica; 10 Aprile, Santuario della Madonna degli Angeli, celebrazione eucaristica. Confessioni per tutta la settimana.