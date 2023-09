Montemaggiore Belsito in festa per il Santissimo Crocifisso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Come da tradizione si è conclusa la bellissima festa del SS Crocifisso a Montemaggiore Belsito. Nei giorni del 13, 14 e 15 settembre, per proseguire il 16 e concludersi domenica 17 settembre con la suggestiva sfilata equina, che ha richiamato la presenza di 140 cavalieri e amazzoni illustri montemaggioresi e altri provenienti da tutta la Sicilia.

Ad aprire la sfilata possenti e calmissimi buoi hanno portato il bellissimo Crocifisso. Meravigliosi cavalli, curati nei finimenti, piccoli pony gestiti con amorevole cura dai bambini con spiccato orgoglio, tutti i partecipanti sono stati premiati con piccoli trofei in ricordo della meravigliosa giornata trascorsa. La comunità montemaggiorese da sempre si raccoglie e unisce in assoluta devozione partecipativa alla festa del Ss. Crocifisso, che esce dalla maggior Chiesa, dove a sua volta viene deposto all'interno della vara, e portato in processione dai portanti vestiti di rosso, il parroco, seguiti dalla banda musicale del paese, le autorità a partire dal primo cittadino Antonio Mesi, e i diversi sindaci dai paesi limitrofi.

Sin dai tempi più remoti, Montemaggiore Belsito è riuscito a tramandare la tradizionale festa del SS Crocifisso, da generazioni familiari, ai tanti turisti, sempre presenti e numerosi, non perdendo mai il vero senso spirituale del SS Crocifisso, molto sentito dall' intera comunità montemaggiorese. La festa è contornata dai tanti e diversi eventi festosi, e sportivi come la 45° trofeo SS Crocifisso, una gara podistica piena di storia, tanti gli organizzatori entusiasti e molti atleti, e rispettivi vincitori. Molti gli eventi, tra cui i giochi pirotecnici che hanno chiuso la giornata del 14 settembre. Non poteva mancare la buona musica con la presenza di Dolcenera, che attraverso la sua calda ed intonata voce ha deliziato il pubblico.