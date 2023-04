Montemaggiore Belsito, al via i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Iniziano i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso a Montemaggiore Belsito. Ecco il programma: 1 maggio ore 18:45 trasferimento dell'immagine del Crocifisso in basilica; 2 maggio ore 12 suono delle campane della chiesa a festa, ore 17 Basilica Sant'Agata Il racconto del Crocifisso ai ragazzi a cura del laboratorio artistico parrocchiale, ore 18:30 Sant'Agata - Vespri e celebrazione eucaristica; 3 maggio ore 18 alborata; ore 9 per le vie del paese - giro del gruppo Tamburinari di Aspra di Gaetano La Licata; ore 9:30 per le vie del paese - giro della banda Musica "G.Rossini"; ore 9:30 Basilica di Sant'Agata celebrazione eucaristica con la partecipazione delle autorità e delle confraternite; ore 12 solenne processione, ore 18:30 chiesa del Crocifisso - celebrazione eucaristica conclusiva e chiusura della cappella del crocifisso.