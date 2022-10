Monrealese dona un vanghetto da tartufi a Papa Francesco: "E' stato un onore"

E' stato realizzato da Giorgio Liga il primo e unico al mondo vanghetto da tartufi donato a Papa Francesco. Giorgio Liga è nato a Monreale e ha creato la sua azienda di vanghetti a Marano Vicentino (Vicenza). Oggi a Roma, la consegna del vanghetto al Santo Padre che lo ha firmato e donato alla Caritas. L'iniziativa è stata voluta dall'associazione nazionale tartufai italiani.

All'udienza, oltre all'artigiano, erano presenti Riccardo Germani, presidente dell'associazione nazionale tartufai italiani; Renato Tomassetti, presidente onorario associazione nazionale tartufai; Stefano Scaccia, presidente AssoTartufai Lazio; Fabio Massimi di AssoTartufai Lazio; Giuseppe Crescente, presidente AssoTartufai Emilia Romagna; lo chef Nicola Ferrelli. Al Santo Padre sono stati portati dei tartufi e un vanghetto che sono stati benedetti e poi donati alla Caritas.

Per Giorgio Liga, dunque, un'altra soddisfazione, dopo il vanghetto donato qualche tempo fa a Silvio Berlusconi. "Per me un onore essere oggi a Roma e davvero una fortissima emozione - racconta Giorgio Liga - Realizzare un vanghetto che poi è andato al Santo Padre è qualcosa che capita una volta sola nella vita". Giorgio Liga, ormai, è uno dei costruttori di vanghetti più conosciuti al mondo. Le sue creazioni artigianali sono vendute in quasi 30 paesi nel mondo e si trovano in alcuni dei musei dei tartufi più importanti.

La storia di Giorgio Liga è molto simile a quella di decine di altri suoi coetanei. Le difficoltà di trovare lavoro in Sicilia e la decisione di trasferirsi al nord. Qui Giorgio, grazie alle sue abilità di creare vanghetti con materiali di altissima qualità e con saldature precisissime, è diventato l'artigiano più conosciuto e apprezzato al mondo. I suoi vanghetti sono realizzati uno per uno esclusivamente a mano. E sono ricercatissimi dai tartufai. E ha inventato e brevettato anche dei "raspini" per la raccolta dei tartufi che hanno rivoluzionato un po' il modo di cavare questi particolari e preziosi funghi. "Cosa hanno di speciale i miei vanghetti? - dice – Intanto sono indistruttibili. E poi sono personalizzabili in base alle esigenze dei clienti, dalla lunghezza del manico alla forma della punta, lucido o opaco". Giorgio è stato il primo produttore di vanghetti italiano ad essere "esposto" al museo del tartufo di Norcia. Oltre ad essere presente ai festival americani del settore "Napa Truffle" e "Oregon truffle". I suoi prodotti, come detto, si trovano in quasi 30 paesi nel mondo. Anche negli Emirati arabi. "Sono davvero contento – dice -, ma i sacrifici che ho fatto sono stati tanti. E non ho certo intenzione di fermarmi qui".