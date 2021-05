Monreale, cittadinanza onoraria per la principessa Beatrice di Borbone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cittadinanza onoraria del Comune di Monreale per la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto Costantiniano. La cerimonia si terrà venerdì 21 maggio a mezzogiorno presso la Sala Rossa del Palazzo di Città. A conferire il riconoscimento sarà il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, alla presenza dell' Arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignore Michele Pennisi, Priore Costantiniano di Sicilia. La Principessa donerà un defibrillatore automatico che sarà posto al piano terra dell'edificio e affidato alla Protezione Civile. Un gesto che conferma l'attenzione della Principessa verso la comunità monrealese, più volte beneficiaria di azioni di grande generosità compiute spesso insieme al fratello, il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie. Tra quelle più significative, il progetto "Briciole di Salute" promosso dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, la cui madrina è proprio la Principessa Beatrice.

L'opera solidale prevede la distribuzione, due volte al mese, di latte, omogeneizzati, pastine, abitini e pannolini alle famiglie disagiate del territorio. Un'iniziativa fondata sul volontariato che si svolge in sinergia con le parrocchie monrealesi e che consente di raggiungere oltre cento nuclei familiari in difficoltà. Non di rado, i due Principi hanno distribuito personalmente le donazioni alle mamme dei piccoli assistiti. La Principessa, dopo avere ricevuto la cittadinanza monrealese, sarà protagonista, nella mattinata giorno successivo sabato 22 maggio, di un altro evento di alto valore culturale: l'inaugurazione, a Balestrate, della lapide con l'effige di Ferdinando I Re del Regno delle Due Sicilie, fondatore del Comune. A darne notizia è il dottore Antonio di Janni, delegato vicario del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.