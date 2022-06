Nasce il Monopoli dedicato a Palermo, grazie ai QRcode sarà la prima edizione interattiva del gioco

Il Monopoly dedicato a Palermo sarà la prima edizione del gioco interattiva: QRcode, posizionati strategicamente sul tabellone, rimanderanno a contenuti e storytelling sui luoghi simbolo della città. A curare i testi sarà il partner culturale Le Vie dei Tesori. A svelarlo, nel corso della presentazione del gioco di società dedicato alla città che si è tenuta questa mattina a Palazzo delle Aquile è stato il presidente della Fondazione Laura Anello. Resta top secret le location che comporranno il tabellone finale che sarà svelato con un grande evento live al quale si arriverà a step. Bocche cucite anche sulle tappe che porteranno i palermitani a scoprire angoli, mercati, giardini, borgate che poi si ritroveranno sul tabellone.

Dopo le edizioni di successo dedicate a Napoli, Roma, Verona, Bergamo e Reggio Emilia: ognuna con i nomi autentici delle vie e delle attività più famose che vi hanno sede, anche Palermo dunque avrà il suo Monopoly. Il direttore del Teatro Biondo, Pamela Villoresi, si chiede “Quale altra città se non Palermo può raccontare un sogno?” e Fausto Cerutti, head of Italy di WinningMoves racconta come “Monopoly sbarchi a Palermo dopo un paio di anni di attesa, il Covid ci ha ritardato. Le edizioni legate alle città sono presenti da vent’anni nei paesi anglosassoni e vanno benissimo: speriamo che Palermo abbia anche questo successo, avere un Monopoly dedicato segna l’importanza della città. Sarà la prima edizione interattiva con il QRcode che riporta al sito che può essere modificato e aggiornato, mentre il tabellone resterà immutato”.

La formula di lancio di ogni Monopoly è ormai consolidata da tempo e procede a tappe verso lo “svelamento”: la prima casella, poi un intero gruppo di luoghi accomunati da un colore, e infine il tabellone del gioco, durante una grande manifestazione live. Il sindaco Lagalla chiede di coinvolgere le scuole e le periferie, sia con attività che con contenuti interattivi. “Monopoly è un gioco di relazioni, tra qualità degli spazi e delle persone. È intergenerazionale, intersociale – spiega infatti Maurizio Carta, prorettore alla Terza Missione che ha annunciato il partenariato con l’Università di Palermo -. E’ fatto di negoziazione di valori, è un urban center ludico che segnerà i cambiamenti della città”.

Un percorso costellato – ed è questa l’altra novità palermitana, nata con la collaborazione delle Vie del Tesori - da una serie di visite ed eventi speciali che condurrà di pari passo verso il festival di ottobre, quando il tabellone sarà svelato e diventerà il palcoscenico di attività di educazione al patrimonio per le scuole e per i cittadini tutti. Parte del ricavato delle vendite del Monopoly Palermo sarà destinato a un progetto solidale per la città.

“Ero io stesso un giocatore sfegatato di Monopoly – dice il sindaco Roberto Lagalla – sapere che ne esisterà uno dedicato a Palermo, mi riempie di gioia. Ringrazio Le Vie dei Tesori e Monopoly per questa edizione che crea un connubio tra gli aspetti ludici e culturali per far conoscere e valorizzare i luoghi simbolo di Palermo. Sono molto soddisfatto del fatto che si possa proporre in chiave educativa, informativa e divulgativa l’edizione di un gioco che ha avuto una funzione virtuosa dell’intrattenimento delle giovani generazioni, e che oggi mette al centro la nostra città. Tutto questo grazie alla partnership con le Vie dei Tesori che in questi anni hanno costruito una straordinaria catena culturale che mette in luce la storia e le bellezze di Palermo”.