VIDEO | Palermo svela il suo Monopoly, Lagalla lancia il primo dado: "Che le probabilità superino gli imprevisti"

Anche il capoluogo siciliano - come le più grandi città d'Europa - ha il suo gioco dedicato, nato in collaborazione con Le Vie dei Tesori. Sul famoso tabellone compaiono così vie e angoli, dai principali ai più nascosti. Fino a domenica grandi e piccini potranno giocare in piazza Verdi