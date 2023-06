La Missione Speranza e Carità scelta da Leroy Merlin Forum per il progetto "Bricolage del Cuore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuovi lavori hanno interessato la sede della “Missione Speranza e Carità” di via Archirafi, in cui sono stati ripristinati due bagni, è stato ristrutturato l’ingresso che porta alla sagrestia ed è stato ripristinato l’impianto elettrico. L’iniziativa è stata portata avanti da “Leroy Merlin Palermo Forum” all’interno del progetto nazionale “Bricolage del Cuore”, che unisce l’azienda, i collaboratori, le comunità e le persone in difficoltà per migliorare l’habitat, perché migliorare gli spazi abitativi e di socializzazione accresce la qualità della vita. Ogni collaboratore di Leroy Merlin ha messo a disposizione, su base volontaria, una giornata lavorativa all’anno da dedicare a questo progetto socialmente utile.

Per la precisione, la Leroy Merlin Palermo Forum ha sostituito interamente la rubinetteria e i servizi dei due bagni, ha tinteggiato l’androne della sagrestia e ripristinato l’impianto elettrico. Dunque, si ringraziano per la sensibilità Vincenzo Marchese, progettista dello stesso negozio, e Giorgio Sidotti. Grazie anche a Maurizio che opera nel settore igienico di Leroy Merlin.