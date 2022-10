Miriam Leone e la foto senza trucco: "Mostro le mie imperfezioni mentre la luce di Palermo mi riscalda"

E'un messaggio di body positivity quello che vuole lanciare Miriam Leone nell'ultimo post condiviso su Instagram in cui si immortala al mattino appena sveglia, direttamente da Palermo. Senza trucco e senza inganno, l'appello dell'attrice siciliana è quello di accettare i propri difetti. "Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico - scrive - Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti". Oltre 30mila i like raggiunti in un'ora appena.

"Stamattina - si legge nel post - mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali,ancora tutta stropicciata dal sonno,ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità".

"Siamo anche questo - conclude Leone - Piccolo reminder quotidiano mentre la luce di Palermo mi riscalda".

Tra i commenti, spicca un cuore lasciato da Paolo Carullo, marito dell'ex Miss Italia, che lascia una emoticon a forma di cuore. Il matrimonio tra Paolo e Miriam è stato celebrato a novembre scorso, poi marzo si era parlato di una possibile gravidanza, presto smentita da fotografie che immortalano l'attrice con un vitino di vespa.

Miriam Leone è a Palermo per girare le scene della serie "I Leoni di Sicilia", ispirata all'omonimo romanzo di Stefania Auci sulla saga dei Florio.

fonte Today.it