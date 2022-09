Elvana Gjata canta e Palermo incanta, il video con oltre 100 milioni di clic su YouTube

C'è la popstar Elvana Gjata che canta dapprima in via dell'Orologio e poi sulla scalinata d'ingresso di Villa Boscogrande, c'è il cantante John Shahu che suona la chitarra e intona le prime note del brano seduto davanti a uno dei chioschi liberty di fronte al Teatro Massimo, e infine c'è il rapper Ledri Vula con le sue rime in uno dei tanti vicoli del dedalo dell'Olivella. Tre albanesi, una canzone, "Mike", e un video girato a Palermo. Una scelta che si è rivelata vincente a giudicare dal numero di visualizzazioni su YouTube. Pubblicato nel luglio 2018, il brano, a distanza di 4 anni, ha superato quota 100 milioni di clic.

Tre minuti e 20 secondi in qui i suoni un po' latini, un po' balcanici del pezzo s'incastrano sulle immagini suggestive regalate non solo dal centro storico, ma anche dalla facciata della dimora nobiliare settecentesca, che si trova a Cardillo. Insomma, un miscuglio di generi non solo musicali, ma anche architettonici, che sembra aver fatto breccia sugli spettatori del web.

Il filmato e il pezzo, a vedere i commenti, sono stati apprezzati in tutto il mondo. "Palermo, La Sicilia che meraviglioso connubio tra questa bellissima isola e questa bellissima canzone. Un'isola che io adoro e lingua (albanese) che io amo", scrive Massimo Renis."Palermo! Sono di origine siciliana, quindi sono felice di vedere che l'hai girato lì. Canzone e video incredibili!", si legge in un altro messaggio scritto in inglese.