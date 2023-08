The Fork sceglie i migliori ristoranti storici per chi è in viaggio: tre sono a Palermo

Da Torino a Palermo, da Venezia a Firenze: sono 24 i ristoranti raccolti in "The Fork in viaggio, breve guida ai ristoranti storici d'Italia". Un elenco con il quale la piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa e Australia intende valorizzare e, allo stesso tempo, ispirare una chiave insolita per un tour culturale e gastronomico che coniuga le meraviglie storiche, artistiche e culturali delle principali città italiane con il loro sapori e profumi.

I migliori ristoranti storici di Palermo secondo The Fork

Ecco i tre locali selezionati da The Fork e la descrizione.

Casa del Brodo - corso Vittorio Emanuele 175, Palermo

II nome deriva dall'ottimo brodo preparato da Salvatore Catanese fin dall'apertura, nel 1890, e che si rivelò un ottimo ricostituente durante un'epidemia scoppiata in città

Da allora è un'istituzione della città ed è sinonimo di buona cucina palermitana. Portata avanti dalla quarta generazione, oggi il menu è rimasto fedele alle origini, pur con qualche ritocco per arricchire i sapori del mare. Oltre al tradizionale brodo, cotto secondo un'antica ricetta per preparare tortellini e il lesso con le patate, propone un'ampia scelta di piatti tipici, come la frittella (fave piselli carciofi e ricotta), il macco di fave, la pasta con le sarde e le linguine con polpa di ricci.



La Botte - contrada Lenzitti 20 (Ss 186 Km 10), Monreale

Aperto sulle colline di Monreale, meta dell'aristocrazia palermitana, prima come rivendita di vini dei possedimenti di una nobile famiglia e poi come trattoria, e nel 1962 che Francesco Paolo Cascino lo trasforma in ristorante. L'attività oggi è seguita dai due figli che proseguono la tradizione della stirpe di maestri-chef siciliani. Affacciato sul golfo di Palermo, ha conservato la bella sala con travi a vista della storica rivendita e arredi d'epoca che conferiscono un'atmosfera d'altri tempi, perfetta per gustare le sue specialità, come i ravioli di petto d'oca in salsa allo zenzero, cinghiale al vino rosso e l'esclusivo semifreddo "Ali Pascià". La Botte vanta anche illustri clienti, come Carla Fracci, del Monaco, Nazzari, Gigli, Tebaldi fino all'ex segretario Onu Kofi Annan.



Bartolo and sons by Maestro del Brodo - via Pannieri 7, Palermo

In pieno centro storico, all'interno del mercato della Vucciria, è diventato famoso per la sua cucina siciliana "povera", a base di minestroni, brodo di carne, manzo lesso e tortellini. Oggi il suo menu si è arricchito di altre specialità della tradizione palermitana e propone primi piatti a base di pesce e secondi di carne e pesce fresco tutti i giorni. Da gustare nel cuore pulsante della Palermo più autentica.