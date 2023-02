TheFork, i 100 migliori ristoranti d'Italia: in classifica due locali di Cefalù e uno di Palermo

TheFork,la piattaforma per la prenotazione di ristoranti e locali, ha stilato nei giorni scorsi la sua top 100 dei ristoranti di tutta Italia. Tre i ristoranti di Palermo e provincia nella lista dei migliori. Si tratta di Triscele (Cefalù), che si trova al nono posto, Quattroventi Comfort Food (Palermo), trentacinquesimo, e Cortile Pepe (Cefalù), in sessantaquattresima posizione.

"Per inserire i ristoranti nella lista viene eseguito un calcolo che mette insieme le prenotazioni, le valutazioni, le recensioni e il numero di visite alla scheda del ristorante ricevute nell'ultimo anno da parte degli utenti. Poiché da sempre TheFork vuole da una parte aumentare la visibilità dei propri ristoranti e dell'altra spingere i propri utenti a trovare nuovi locali e nuove ispirazione, questa classifica vuole essere uno strumento non competitivo ma bensì di scoperta e di condivisione di qualità", hanno spiegato dal sito.

"La classifica dei Top 100 di TheFork è già presente con ottimi risultati da anni in Spagna e il suo successo tra ristoratori e clienti ci ha spinti a esportarla anche in Italia", ha spiegato Almir Ambeskovic, Ceo di TheFork. "Lo scopo è premiare i ristoranti che riescono tramite il nostro canale a brillare, aggiungendo per loro un ulteriore canale di visibilità”, ha concluso.

