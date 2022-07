Migliori pizzerie di Sicilia, un premio va ad Apud Jatum (San Cipirello)

Sul podio un ex aequo tra quattro locali. Insieme al pluripremiato Daniele Cacciuolo della pizzeria Bella Napoli di Gela, ci sono anche la pizzeria Da Pistritto di Favara, del talentuoso Carmelo Pistritto, la pizzeria madonita “Il Castello” della famiglia Caldararo e la pizzeria Pizzika di Mascalucia, gestita da Paolo e Vito Aurite.

Cinquantacinque pizzerie in gara ma solo quattro vincitori. Il premio “Migliori pizzerie di Sicilia 2022”, promosso dal quotidiano online dedicato all'enogastronomia in Sicilia, All food Sicily, è andato a quattro pizzerie dell'Isola.

In definitiva l’occasione per rifare il pieno di entusiasmo e di passione imprenditoriale, fortemente messa in discussione in questi 2 anni di forti restrizioni, ritrovando così un filo diretto e un fortissimo feeling con i tanti estimatori che li hanno votati, totalizzando oltre 200.000 voti nelle 2 fasi del concorso.

Un distacco davvero minimo per le 4 pizzerie di 4 provincie diverse che sono riuscite a vincere questo prestigioso premio. A raccogliere più consensi con 5078 voti è stata la pizzeria “Bella Napoli” di Gela, gestita da Daniele Cacciuolo, pizzaiolo di grandi doti e premiato lo scorso anno dal Gambero Rosso con due spicchi su tre. Ad un’attaccatura e con gli stessi voti, 5026, troviamo la Pizzeria “Pizzika” di Mascalucia, gestita da Paolo e Vito Aurite e la pizzeria outsider “Il Castello” di Petralia Sottana, gestita dalla famiglia Calderaro. A completare la rosa dei vincitori è stata la pizzeria “Da Pistritto“ di Favara, gestita dal pizzaiolo Carmelo Pistritto che nella scorsa edizione per un soffio non ha centrato l’obiettivo.

A seguire le altre 10 pizzerie che nella settimana finale hanno conteso ai vincitori le posizioni di vertice e hanno ricevuto importanti riconoscimenti come tra i più ambiti i premi D'AGO' Cibi Eccelsi e Moretti Forni che sono andati alle due pizzerie migliori emergenti 2022: Gusto Siculo Napoletano (Castellammare del Golfo) e a Volù (Catania)

Ecco i premiati speciali di questa edizione:

Premio Pizzeria Innovativa alla Pizzeria 360° (Delia)

Premio Migliore Pizzeria Km0 a Granofino (Agrigento)

Premio all’Antica Focacceria 1856 (Bagheria) per la Migliore Pizza a Legna •Premio alla Pizzeria Le Fontanelle (Raffadali) per la Migliore Pizza & Territorio •Premio alla Pizzeria Seven (Caltanissetta) per il Migliore Impasto Napoletano •Premio Realmalto alla Pizzeria Sprint (Messina)

Premio ad Apud Jatum (San Cipirello) per la Miglior Pizza Degustazione •Premio Pizzeria della Resilienza alla Pizzeria De Natale (Fiumefreddo)

La scelta di realizzare questo premio è frutto della presa d’atto e conseguente riconoscimento della crescita esponenziale del comparto pizzerie in Sicilia in termini sia di professionalità, esperienza, capacità d’innovazione e di ricambio generazionale che ha interessato la categoria dei maestri pizzaioli e soprattutto per il livello qualitativo dei prodotti e materie prime utilizzate.

Uno sforzo apprezzato dai sempre più numerosi clienti che dal consumo della pizza non si aspettano solamente un momento di convivialità da condividere con famigliari e amici, ma pretendono sempre più l’accostamento a un piatto raffinato e elaborato per cui sono disposti a pagare un prezzo più elevato pur di avere assicurata la qualità totale, dall’ambiente e dall’atmosfera del locale, dall’utilizzo di farine performanti, dai processi di lavorazione (lievitazione e maturazione dell’impasto), dalla cottura e soprattutto dai prodotti di assoluto valore utilizzati per la farcitura.

L'adesione convinta al Premio di uno spaccato importante del mondo della pizza contemporanea in Sicilia, ben 55 pizzerie, l'entusiasmo con i quali i titolari hanno motivato i loro estimatori a votarli e la grande partecipazione di quanti hanno espresso la loro preferenza , consegnano con un giudizio positivo l'edizione 2022 del Premio Migliori Pizzerie di Sicilia, con l'auspicio che questa edizione abbia contribuito a farlo crescere in termini di autorevolezza, conferendo allo stesso tempo prestigio ai partecipanti e soprattutto ai vincitori.