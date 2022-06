Il miglior pane d'Italia secondo il Gambero Rosso, nella guida sette fornai palermitani

Sette panifici di Palermo e provincia sono tra i migliori d'Italia. A dirlo è il Gambero Rosso che li ha inseriti nella guida Pane&Panettieri 2023. Uno solo però ha ottenuto il massimo riconoscimento, i tre pani: Guccione, con sede in città, in via Federico Pipitone. Si tratta di una conferma. Seguono con due pani, il panificio Conti di Bagheria, Gargano di Palermo, la Forneria Messina a Monreale e il panificio da Nanà a Balestrate. Infine, conquistano un pane l'Antico Forno Valenti dal 1887 a Bagheria e il panificio Panera, a Palermo.

“Un traguardo e un riconoscimento di livello nazionale per me è motivo di orgoglio. Mi auguro che la mia città - afferma il panificatore Carlo Conti (nella foto in allegato) tra i premiati - ne possa beneficiare in termini di attrattività turistica ed enogastronomìca, in questi anni insieme a tanti colleghi della comunità Slow Food dei panificatori dello sfincione bianco di Bagheria, ritengo che abbiamo fatto un egregio lavoro di promozione e di valorizzazione con ricadute positive sull'immagine della città. Avere ottenuto due pani che mi mette alla stregua di tanti grandi della panificazione in Italia, rappresenta sicuramente un punto di partenza e uno stimolo a dare sempre il meglio. Nel futuro - conclude - il mio obiettivo sarà quello sempre di trasferire nuove emozioni gastronomiche ai miei clienti, la mia filosofia di panificazione d'altronde pone la qualità e l'innovazione come punto cardine del processo produttivo".

L'ingresso nella guida del Gambero Rosso per Conti arriva dopo oltre 26 anni di attività che lo hanno consacrato come una realtà consolidata del panorama della panificazione regionale. La sua notorietà in questi anni è cresciuta grazie alla magistrale interpretazione dello sfincione Bianco di Bagheria, sancita dalla vittoria nell’edizione 2021 dello Sfincione Festival di Sanlorenzo Mercato e i diversi riconoscimenti ottenuti allo Sfincione Fest che si svolge oramai da anni a Bagheria.