I 15 film migliori della storia secondo Scorsese: ci sono "Il Gattopardo" e "Salvatore Giuliano"

Quali sono i migliori film della storia del cinema? Il quesito è sempre soggettivo ma se a stilare la classifica è Martin Scorsese la risposta ha un suo peso. Uno dei registi più importanti di Hollywood, con nonni originari della provincia di Palermo, ha messo in fila le sue pellicole preferite sulla rivista cinematografica britannica Sight and Sound. E la Sicilia è ben presente nella lista con Il Gattopardo di Luchino Visconti e Salvatore Giuliano di Francesco Rosi. Tracce dell'Isola anche in Paisà, capolavoro del neorealismo di Roberto Rossellini.

I 15 migliori film della storia secondo Martin Scorsese

Scorsese piazza tra i 15 film migliori anche altre opere italiane. Ecco la classifica: