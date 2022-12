Aracinapop, oltre 23 mila voti per il contest di PalermoToday: ecco i 5 bar finalisti

Siamo arrivati alle battute finali del contest #arancinapop lanciato il 28 novembre da PalermoToday. Tra i 20 locali arrivati in semifinale, i lettori hanno votato i 5 bar dove secondo loro si mangiano le arancine più buone ma anche più popolari. Sono state ben 23.504 le preferenze espresse attraverso il sondaggio lanciato sul sito. Ad avere la meglio il bar Cristal di Termini Imerese, che ha superato il bar Turistico di via Simone Gulì (all'Acquasanta) e il bar Italico di piazza Tumminello, a Sant'Erasmo. Quarta posizione per il bar Olimpia (via dell'Orsa Minore) e per il bar Vabres di via Michele Cipolla.

Ma ora si riparte da zero. Perché toccherà ad una giuria decretare "la migliore arancina". Capitanati dal masterchef Pietro Adragna - che da poco ha aperto il suo sito web www.pietroadragna.com - la squadra di giudici sarà composta dal giornalista di PalermoToday (con la passione per i fornelli) Riccardo Campolo e dall'affezionata lettrice Marta Ceraulo. Croccantezza, ripieno, frittura, volume e gusto: saranno queste le qualità che saranno valutate. Poi il 12 dicembre, vigilia di Santa Lucia, si procederà alla premiazione del bar vincitore.

Questi i voi ricevuti dai cinque bar finalisti:

NOME BAR VIA VOTI Bar Cristal Via Vittorio Amedeo II - Termini Imerese 2.178 Bar Turistico Via Simone Gulì 212 (Acquasanta) 1.669 Bar Italico Piazza Tumminello 3 (Sant'Erasmo) 1.236 Bar Olimpia Via Dell'orsa Minore 82 1.018 Bar Vabres Via Michele Cipolla 83/85 957

Queste invece le preferenze degli altri 15 locali arrrivati in semifinale