VIDEO | La sveglia alle 4, le corse in bici per consegnare la posta e il successo: Michele Comparetto si racconta

Il presidente di Fulmine Group, il primo operatore postale privato italiano, ha presentato all'hotel Federico II il suo libro "Pedalando come un fulmine" in cui ripercorre la breve esperienza in Piemonte a 14 anni, il lavoro come portalettere, l'attività in banca e poi, finalmente, la possibilità di creare qualcosa di suo. "Ai giovani dico di mettercela tutta"