"Mi fai stare bene", arriva il nuovo singolo di Francesco Barcellona

Dopo l’ultimo brano scritto in pieno lockdown ("Il mondo si è fermato ma noi no") - che ha ricevuto un notevole riscontro tra visualizzazioni e streaming - l’artista palermitano Francesco Barcellona torna con un nuovo singolo, come annunciato qualche settimana fa nei social: “Mi fai stare bene” è il titolo del suo nuovo brano scritto in forma di lettera aperta, racconta la storia di tantissime coppie che chiudono la loro relazione ma spesso come lui dice nella sua canzone, cuore e mente non vanno perfettamente d’accordo.

Il brano è accompagnato da un videoclip disponibile su youtube (Video). Un vero e proprio film (prodotto da Atom) che trasporta ad una dimensione nuova, suggestiva ed evocativa. Il cantautore torna così a colpire dritto al cuore a al centro dell’anima con un brano dalla ritmica pulsante e un testo ben scritto tipico del suo stile.La canzone parla di quanto possa essere importante una persona e lo fa con una nota nostalgica che accompagna nei ricordi ma allo stesso tempo fa rivivere le emozioni di quando si sta bene insieme a qualcuno di molto importante. L’artista si fa portavoce ancora una volta delle emozioni della gente.

“Ho voluto anche questa volta scrivere qualcosa di vero - ha detto Barcellona - perché sento l’esigenza in ogni mia canzone di raccontare in musica e parole ciò che vivono le persone. Le loro emozioni, le loro esperienze e a volte anche i loro dolori come ho fatto con 'Il coraggio delle donne', un brano scritto contro la violenza sulle donne. Voglio essere la voce di tutte quelle persone che vorrebbero gridare ma lo fanno restando silenzio. Questo è il mio progetto musicale - conclude - e ho deciso di portarlo avanti con passione e sentimento". Il brano disponibile su tutte le piattaforme digitali è stato prodotto da Riccardo Piparo ed è on line dal 12 dicembre