Meteo, a Palermo tempo stabile e soleggiato fino a venerdì: poi temperature in calo

La Sicilia nei prossimi giorni si troverà ancora ai margini dei flussi umidi che sulle altre regioni del meridione saranno causa di piogge e rovesci. La settimana - secondo Francesco Costa, meteorologo di 3bmeteo.com - continuerà infatti a trascorrere all’insegna della prevalente stabilità atmosferica, con nuvolosità irregolare, a tratti anche compatta, alternata a fasi di maggiore schiarita.

Farà eccezione il messinese tirrenico, dove è atteso qualche rovescio a carattere intermittente, in particolare durante la giornata di venerdì 17. Venti in rotazione dai quadranti settentrionali, da moderati a forti, con raffiche anche fino a 50-60 km/h in corrispondenza dei principali contrafforti montuosi. Le temperature si manterranno al di sopra della media climatica del periodo, prima di un brusco ma temporaneo calo nel weekend.

Le ultime simulazioni modellistiche, inoltre, per la prossima settimana, delineano uno scenario instabile sul Mediterraneo centrale, con piogge e rovesci diffusi sulla Sicilia; evoluzione che tuttavia necessita di ulteriori aggiornamenti e conferme. Sul capoluogo Palermo tempo stabile e perlopiù soleggiato, qualche fase di maggiore annuvolamento in particolare durante la giornata di venerdì 17, ma senza conseguenze di rilievo. Temperature in calo, con massime fino a 20-21 gradi.