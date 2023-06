"Il metaverso è ora", in anteprima nazionale il primo macchinario in grado di fare una scansione dell'essere umano

State1 srl è la prima azienda italiana ad aver creato un metaverso incentrato sul business. E proprio per questo domani 28 giugno ci sarà l'anteprima nazionale, del primo macchinario - proveniente dagli Usa - in grado di fare una scansione dell'essere umano per generare un avatar certificato che potrà muoversi e soprattutto vivere la vita nel metaverso.

L’evento si terrà al Centro commerciale Conca d’Oro (piazza Fashion), a partire dalle 11.30. Utenti da tutto il mondo potranno unirsi e interagire all'interno di State1 Metaverso, creando il proprio business in una realtà virtuale ma, da oggi, muovendosi con il proprio avatar “reale” e certificato. Ci sarà una sorpresa anche per i presenti: State1 darà la possibilità di provare, tramite dei visori, l'esperienza del metaverso.

Interverranno Andrea Bandera, amministratore unico di State1, Danilo Cannella, investitore e proprietario della Paradise Valley nel metaverso di State1, e Vito Donzelli, metaverse project manager. Saranno presenti all’evento l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, l'assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, e l'assessore all'Innovazione del Comune di Palermo, Antonella Tirrito. Radio Time sarà la radio partner ufficiale dell’evento.