VIDEO | "Il metaverso è ora", ecco il primo macchinario in grado di creare un avatar certificato

State1 ha portato la macchina in anteprima nazionale al Conca d'Oro. Utenti da tutto il mondo potranno unirsi e interagire creando il proprio business in una realtà virtuale. Lo strumento resterà al centro commerciale di via Lanza di Scalea fino al 12 settembre