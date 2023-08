VIDEO | Lo "Scordabolario" di Piparo, Emma Dante e La Rappresentante di Lista: all'Orto Botanico torna Metamorphosis 

Il festival si svolgerà dal 24 agosto al 10 settembre per il suo secondo anno consecutivo in un luogo che fa della diversità la sua ricchezza. La rassegna, diretta da Sabino Civilleri, vede la collaborazione di Simua, Genìa, CoopCulture e Dams

Un luogo che fa della diversità, la sua ricchezza: ritorna per il secondo anno consecutivo, dal 24 agosto al 10 settembre all’Orto Botanico di Palermo, Metamorphosis, festival multidisciplinare che abbatte ogni steccato tra i generi. Il ritorno di Emma Dante con “La scortecata” e di Davide Enia con “L’abisso”; una nuova videoscultura dei Masbedo, le ricerche sonore di TLON con La Rappresentante di Lista, di Serena Ganci, del violoncellista Enrico Sorbello e del violinista Alessandro Librio; le coreografie di Scenario Pubblico e lo Spellbound Ballet, e gli scatti di Giuseppe Distefano su Pina Bausch.

Se la diversità è ricchezza, un luogo profondamente accogliente come l’Orto Botanico riesce a comprimere linguaggi diversi in un unico flusso, quasi liberatorio. Non esistono più steccati: di genere, di ispirazione, di ambiti artistici. E un unico festival riesce a comporre un cartellone in cui musica, videoart, teatro, danza, fotografia, circo coabitano su un unico palcoscenico. “Secondo anno consecutivo per una manifestazione multiculturale e multigenere che avvicina ancora di più l’ateneo alla città - interviene il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri -. Un’ulteriore offerta per i nostri figli a cui presentiamo un’università e un ambiente di studi di carattere europeo”.

Non solo, ma l’Orto Botanico si radica come realtà territoriale, spazio aperto della biodiversità, casa delle arti performative e polo culturale dedicato al pubblico, luogo della sperimentazione scientifica e culturale, per eccellenza. “Un appuntamento che desideriamo rimanga costante nel tempo: è un esempio di Terza Missione: il pubblico con gli artisti, vive i luoghi dell’Università” interviene Michelangelo Gruttadauria, presidente del Sistema Museale di Ateneo. La rassegna diretta da Sabino Civilleri è giunta alla sua seconda edizione; nata dalla collaborazione tra il SiMuA (il Sistema museale di Ateneo) e CoopCulture che cura i servizi aggiuntivi dell’Orto, organizzata da Genìa e realizzata con il supporto del laboratorio del DAMS universitario che sta definendo talk tematici con docenti di UNIPA. Il festival è inserito nelle attività finanziate dal PNRR per la rigenerazione e valorizzazione di parchi e giardini storici.

Ancora di più quest’anno, Metamorphosis si candida a “festival” di una città multiculturale, a più strati, come è Palermo. “L’Orto Botanico è il simbolo della metamorfosi, della capacità di diventare altro; non solo l’enorme biodiversità dell’Orto, ma anche la molteplicità delle arti umane” spiega Paolo Inglese, delegato Unipa per la valorizzazione e la promozione del PNRR. “Mettiamo in rete le eccellenze lanciando la sfida che la cultura possa essere un’industria economica anche per il Sud” dicono Letizia Casuccio e Massimiliano Lombardo, rispettivamente direttore generale e generale manager Sicilia di CoopCulture.

Tre lunghi fine settimana colmi di spettacoli, video art, danza, fotografia e persino teatro circo, dal 24 agosto al 10 settembre con un occhio di riguardo alle produzioni artistiche siciliane di eccellenza, con alcuni spettacoli costruiti proprio raccogliendo la suggestione dell’Orto Botanico. “La nostra programmazione è ricchissima, con artisti di livello internazionale: da Davide Enia ad Emma Dante a Serena Ganci ai Masbedo, e Salvo Piparo che tiene alta la tradizione palermitana tramite parola, cunto, letteratura - spiega il direttore artistico Sabino Civilleri -. Tutti artisti che sentono forte il legame con la città".

Ticket tra 20 e 7 euro, a seconda degli appuntamenti. Prenotazioni aperte su www.coopculture.it o alla biglietteria dell’Orto Botanico.