E' la trovata di "Mentalità d'asfalto", rapper di 41 anni, che ha deciso di riproporre quanto già fatto a Roma un paio di anni fa da un artista di strada. Così, vestito di tutto punto seduto su una sedia, con una birra e una sigaretta in mano, regala sorrisi ai passanti mentre ascolta Barry White: "Si può star bene anche così"

