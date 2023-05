Il mental coach che chiede alle sue clienti di spogliarsi nude: l'uomo si rifugia in chiesa

Avrebbe dovuto aiutare le sue clienti a risollevarsi, a riprendere a credere in se stesse in un percorso mirato a raggiungere determinati obiettivi. Invece chiedeva alle donne di spogliarsi. E' lo strano metodo di un mental coach di Palermo segnalato e denunciato da alcune delle sue clienti a "Striscia la Notizia". Dopo la prima parte del servizio, andata in onda mercoledì sera (in cui delle figuranti avevano registrato alcune delle sedute del presunto professionista) ieri Stefania Petyx, l'inviata del tg satirico di Canale 5, ha raggiunto l'uomo che ha provato ad allontanarsi per poi nascondersi in una chiesa. Il tutto è avvenuto nella zona di via Marchese di Villabianca.

Guarda il video dal minuto 41

Tutto è nato dalla testimonianza di una delle vittime: "Avevo bisogno di aiuto e mi sono rivolta a lui - ha detto - e invece mi sono sentita umiliata e violata, ho subito una violenza verbale molto forte". E per andare a verificare e documentare il modus operandi dell'uomo, si sono presentate alcune figuranti sotto copertura, che hanno fatto vedere il metodo utilizzato dal "mental coach". Questi alcuni dei dialoghi: "Sei brava a letto? Dai tutto?", e ancora: "Sei una porca, sì o no? Fai anche ....?". Fino alla proposta: "Oggi non mi paghi la seduta e ti spogli davanti a me. E ti faccio una foto". Consigli, parolacce, proposte indecenti. E quando la (finta) cliente si è rifiutata chiedendo di pagare normalmente e avere una ricevuta, il presunto "mental coach" ha risposto senza problemi: "Non la rilascio: non sono uno psicologo quindi non potresti neanche scaricarla".

Pressato dalle insistenti domande di Stefania Petyx, l'uomo - che si trovava in chiesa - ha preferito il silenzio. E alla fine, dopo una lunga "passeggiata" senza proferire parola, per sfuggire al pressing dell'inviata palermitana, ha deciso di rifugiarsi nuovamente in chiesa.