Mel Gibson a Palermo, panelle e caponata a cena dopo una giornata nelle Madonie

Dopo i selfie all'aeroporto Falcone-Borsellino e l'arrivo blindato ai curiosi all'Hotel delle Palme, Mel Gibson si è concesso un mercoledì da... turista tra Palermo e le Madonie, con tappa di mezzo a Cefalù.

La star americana, vincitore dell'Oscar come miglior regista e come miglior film con "Braveheart" nel 1996, è prima passato dalla cittadina normanna. Ma chi ha provato a seguirlo per immortalarlo giura di non averlo nemmeno visto scendere dall'auto. Successivamente, una puntata verso l'interno con sosta all'Abbazia Sant'Anastasia, relais ma anche cantina della famiglia Lena. Qui Gibson è stato accolto dal direttore commerciale Paolo Riccobono. "E' stato un piacere spendere del tempo con te a parlare di vino e biodinamica, la tua conoscenza (non scontata) mi ha molto colpito e io non ti ho mollato", ha scritto Riccobono a corredo di una foto con l'attore postata su Instagram.

In serata la leggenda hollywoodiana è rientrata a Palermo dove in compagnia della famiglia ha cenato all'Osteria Nonna Dora, gustando specialità tipiche della cucina locale preparate dallo chef e titolare Fabio Savoca. Carrellata di antipasti con caponata, zucca in agrodolce, panelle e insalata di musso. Come primo pasta margherita c'anciova e come secondo una grigliata di pesce fresco. "Il tutto concluso con un cannolo, amaro, quattro chiacchiere e un po' di risate. "Era con la famiglia e un po' stanco di essere tartassato dai fan, così ho riservato un lato del ristorante solo per lui", racconta Savoca che insieme alla moglie Marianna Billitteri, che con lui gestisce l'osteria, ha fissato il ricordo della serata in uno scatto finito poi su Facebook.