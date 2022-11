Il tour di Mel Gibson (a caccia di set per il prossimo film) è già finito: via da Palermo con un giorno d'anticipo

Dopo lunghe ore di appostamenti e inseguimenti da parte dei fan, Mel Gibson lascia Palermo con un giorno d'anticipo. La star hollywoodiana sarebbe dovuta ripartire insieme alla famiglia domani mattina, ma ha deciso di fare le valigie anzitempo e abbandonare l'Hotel delle Palme dove alloggiava da martedì a pranzo.

Esasperato dalle corse degli ammiratori desiderosi di ottenere un selfie con lui (tanto da aver fatto il suo ingresso in albergo dalla porta secondaria e incappucciato, nonostante i cinque fan appena), Braveheart dallo sguardo serio ha concesso poche foto ai suoi ammiratori come invece hanno fatto altri suoi colleghi in circostanze simili.

Gibson non è mai stato restio ai fan (e ci mancherebbe, dato che è ai fan che si deve sempre essere riconoscenti), ma la visibilità di questi giorni palermitani non era nei programmi dato il motivo del viaggio: secondo quanto appreso da PalermoToday, sembrerebbe infatti che l'attore (che da anni si cimenta anche nel ruolo di regista) sia venuto in Sicilia per cercare luoghi e set per il suo prossimo film.

Non stupisce affatto che Mel Gibson sia tornato in Italia per lavoro. Sei anni fa aveva annunciato che il sequel di uno dei suoi film più celebri, La passione di Cristo, lo avrebbe voluto girare proprio in Sicilia. Dopo Matera, dove ha girato la prima pellicola, per raccontare la resurrezione di Gesù, il set ideale per le riprese non poteva che essere l'Isola. Quel film però non entrò mai in produzione. Era il 2016. Che sia adesso la volta buona?

Gibson, vincitore dell'Oscar come miglior regista e come miglior film con Braveheart nel '96, ha così fatto un bel giretto nel Palermitano. A bordo del suo van nero con vetri schermati - per passare inosservato - ha portato la compagna Rosalind Ross, il figlioletto Lars e la tata a caccia di set: dalla Zisa al Duomo di Monreale, fino a Castelbuono (lì è stato alla Abbazia Santa Anastasia), Cefalù, Pollina e Geraci Siculo. Luoghi apparentemente distanti, ma effettivamente molto vicini, capaci di catapultare tutti indietro nel tempo. Restiamo dunque in attesa.