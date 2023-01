I Me contro te sbancano il botteghino, Luì e Sofì battono "Avatar" e Brad Pitt

I Me contro te sbancano il botteghino. La coppia di youtuber di Partinico, seguitissima dai bambini, in quattro giorni ha incassato oltre 2,3 milioni di euro con il loro terzo film "Missione Giungla" (Warner Bros), nei cinema dallo scorso 19 gennaio.

Luì e Sofì, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia, sono in testa alla classifica settimanale elaborata da Cinetel. Al secondo posto c'è "Avatar - La via dell'acqua", il kolossal di James Cameron, nelle sale dallo scorso 14 dicembre con un incasso complessivo di 42 milioni di euro, di cui 1,7 milioni negli ultimi 7 giorni. Al terzo posto c'è "Babylon (Eagle)", il film di Damien Chazell con Brad Pitt e Margot Robbie sull'epoca d'oro di Hollywood e il passaggio dal muto al sonoro. In proiezione, come il film dei Me contro te da 4 giorni, la pellicola americana ha incassato 851 mila euro.