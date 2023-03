Il maxiprocesso alla mafia torna in tv, Pif gli dedica due puntate di "Caro Marziano"

E’ il 10 febbraio del 1986 quando nella futuristica "astronave" blindata, a Palermo - l'aula bunker completata in tempi record e capace di contenere in sicurezza migliaia di persone tra imputati, avvocati, pubblico e giornalisti arrivati da tutto il mondo - si inaugura una nuova fase della lotta contro la mafia: il maxiprocesso. Un avvenimento epocale al quale "Caro Marziano" - il programma di Rai Cultura girato e condotto da Pif - dedica le puntate in onda mercoledì 15 e giovedì 16 marzo alle 20.20 su Rai 3.

Nell’aula bunker del carcere dell’Ucciardone, Pif incontra l’ex presidente del Senato Pietro Grasso e, attraverso la sua testimonianza, ripercorre la genesi e i passaggi più significativi del maxiprocesso a Cosa nostra. L’incontro con il progettista dell’aula, Francesco Martuscelli, permette, inoltre. di svelare le innovazioni architettoniche adottate, mentre quello con Salvatore Cusimano, giornalista Rai, introduce agli episodi di vita quotidiana di quei mesi pieni di tensione.