Il dj Mauriziotto esce con il nuovo remix dal titolo "Sexual Healing"

Il Dj produttore Palermitano Mauriziotto il 19 luglio 2024 in esclusiva per le piattaforme Beatport e Spotify esce con il nuovo remix dal titolo "Sexual Healing". Il remix è una produzione realizzata da Mauriziotto in collaborazione con il giovane Dj Joe Scimo. Il brano cantato dalla solista Ellean è un remixato del famoso brano del 1981 di Marvin Gaye "Sexual Healing".

In prima battuta nel 2021 Dj mauriziotto con Ellean produce un mix per il panorama musicale Afro, in netta ascesa, che ha avuto un notevole successo. Sexual Healing nel 2021 fu una produzione di nicchia che girava a 120 BPM adatto per i sunset o i lounge bar.

Nel 2024 ci riprova proiettando la sua produzione per un panorama musicale più avanzato. Parliamo di un genere musicale Afro House con sonorizzazioni molto ricercate e melodie houseggianti.

Pronto per l'estate 2024 Sexual Healing esce con etichetta SjS Records di Samuele Sartini. Dal 19 luglio in esclusiva per le più importanti piattaforme mondiali ( Beatport e Spotify) e poi dal 26 luglio anche sulle altre. Il Dj Mauriziotto dal 2019 inizia un percorso sulla Afro music con produzioni audio e video; dal progetto Afrostatic nasce infatti la produzione di 20 video sulla piattafoma Youtube e il disco Sexual Healing. Oggi la musica afro è la musica più quotata e suonata al mondo ed in Sicilia si conosce e si balla grazie anche al Dj Mauriziotto che la propone in tutti i suoi Dj set siglati "Afrostatic" .