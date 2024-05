Matrimonio da sogno a Portofino per il figlio di un magnate indiano: la crociera partirà da Palermo

Uno dei matrimoni più costosi di sempre vedrà Palermo tappa importante dell'organizzazione dell'evento. Circa 1200 invitati alle nozze di Anant Ambani, figlio del magnate indiano Mukesh Ambani e Radhika Merchant, che si sposeranno a Portofino, arriveranno a bordo di 12 aerei nello scalo palermitano Falcone Borsellino. Da qui verranno portati al porto dove ad attenderli ci sarà la lussuosa nave da crociera Celebrity Ascent che ospiterà la celebrazione pre-matrimoniale.

Una crociera che dal sud Italia raggiungerà il sud della Francia e ospiterà 800 ospiti. I genitori di Anant, Mukesh e Nita Ambani, ospiteranno questo evento sontuoso dal 29 maggio, durante una crociera che dopo il porto siciliano toccherà Civitavecchia e quindi Portofino in Liguria. Per garantire il massimo comfort e lusso durante tutto il viaggio, saranno presenti 600 membri dello staff, dedicati a rendere l'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. All'aeroporto Falcone Borsellino e al porto palermitano è tutto pronto per l'evento.

Il terminal, che solitamente ospita le crociere di diverse compagnie, ha già predisposto tutto per accogliere gli invitati. Una procedura che coinvolgerà diversi operatori e mobiliterà aeroporto e porto della città sicula. Il porto di Civitavecchia attenderà la nave per lo scalo del giorno successivo. Pare che per il pranzo del 30 sia stata affittata persino una delle più prestigiose ville nobiliari della capitale. A Portofino è prevista la massima sicurezza.

Le celebrazioni hanno preso il via con una sontuosa festa pre-matrimoniale a Jamnagar, nel Gujarat in India, lo scorso marzo, durante la quale la famiglia Ambani ha speso 8 milioni di dollari per una performance esclusiva di Rihanna. Tra gli ospiti illustri figuravano nomi come Mark Zuckerberg e Bill Gates. E ha visto la presenza di più di mille invitati, tra cui star di Bollywood, miliardari e celebrità internazionali. Il matrimonio sarà celebrato il 12 luglio e promette di essere uno dei più costosi e attesi degli ultimi anni.