Dalla sparata sul Covid al matrimonio: Angela da Mondello si è sposata

Tre anni fa, a sorpresa, era divenuta celebre in tutta Italia come Angela da Mondello per quella sparata sul Coronavirus ("non ce n'è Coviddi"). Adesso la casalinga palermitana Angela Chianello - questo il suo vero nome - si è sposata. Dopo tanti anni di convivenza (ben diciotto) è convolata a nozze con Giuseppe Di Carlo. Il matrimonio civile è stato celebrato all'interno della ex Fonderia Oretea, alla Cala. Un antipasto di una "mega festa", come dice lei, che ha organizzato per sabato.

"A calci e pugni - ha scritto Angela da Mondello sui suoi profili social - ho avuto sempre quello che ho sognato e grazie a Dio sempre oggi sono fiera di quel che sono e di cosa ho costruito. Non ho ville, non ho ricchezze, ma ho un valore troppo importante: la mia famiglia". E rivolgendosi al neo marito ha scritto: "Con tanti sacrifici ce l’abbiamo fatta amore mio".