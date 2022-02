VIDEO | Luciano, da Masterchef a influencer su Instagram: "I miei sogni dietro ai fornelli, addàkuosa!"

Nel 2020 era stato tra i protagonisti indiscussi della nona edizione della trasmissione. Geometra con la grande passione per la cucina, racconta a PalermoToday i momenti più belli vissuti ai fornelli di Sky e cosa bolle adesso in pentola... dal suo sogno di aprire un ristorante al suo progetto editoriale. "Una ricetta per questo venerdì? I baci di bignè"