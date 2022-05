Bagno di folla per i Marlène all’expo Comics and Games al Palagiotto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Successo per i Marlène all’Expo comic and games al Palagiotto di Palermo che nei giorni scorsi si sono esibiti davanti a circa duemila spettatori, aprendo il concerto di Giorgio Vanni (cantante delle sigle dei Pokemon e di Dragonball). La cover band dei Maneskin ha così festeggiato il primo anno di attività: il gruppo è stato fondato nel 2021 da Giuseppe Cottone, Gaetano Cottone, Lorenzo Rasa e Vincenzo Bonito e in poco tempo è diventato un punto di riferimento, non solo in Sicilia, per i fan dei Maneskin. Davanti al pubblico palermitano, che ha accompagnato il gruppo cantando, sono stati eseguiti alcuni tra i più famosi brani della band romana. Prossimo appuntamento con i Marlène, sabato prossimo, “Al Cortile” a Canicattì, dalle 22.