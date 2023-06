Guarda chi c'è a Palermo, l'attrice da Oscar Marisa Tomei a pranzo a Mondello

Palermo si conferma una calamita per i vip a stelle e strisce. Dopo Mark Ruffalo e Mel Gibson, in vacanza nel capoluogo siciliano negli scorsi mesi, in questi giorni è stato il turno di Marisa Tomei, tra le caratteriste più apprezzate di Hollywood, vincitrice del premio Oscar nel 1993 come miglior attrice non protagonista del film "Mio cugino Vincenzo".

Cinquantotto anni portati splendidamente, Marisa Tomei è atterrata in Sicilia in questo ultimo scorcio di giugno in un viaggio alla ricerca delle sue origini che affondano in diverse regioni italiane. E chiaramente si è goduta le bellezze del centro storico e le prelibatezze della cucina isolana, con una puntata anche da "Badalmenti cucina e bottega", a Partanna Mondello.

"Ci ha sorpreso per la sua umanità e gentilezza, nessuna aurea da vip, sembrava la signora della porta accanto - racconta Marco Badalamenti, che coi fratelli Luca e Mimmo gestisce il locale -. Ci ha confidato di essere rimasta affascinata da Palermo e di averla visitata con semplicità senza scegliere hotel di lusso, ma un B&B del centro storico".

A tavola con due amiche e un amico, Marisa Tomei si è lasciata tentare da un'arancina di mare, scampi, gamberi marinati e tartare di tonno come antipasto. Poi anelletti risottati con ragù di tonno e crema di melanzane e un assaggino di linguine all'aragosta. Il tutto accompagnato da bollicine siciliane e vino bianco dell'Etna.