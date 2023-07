"Le ultime ore di Mario Biondo", una serie Netflix sulla morte del cameraman palermitano

Su Netflix sta per arrivare una nuova docu-serie su un caso di cronaca nera che ha fatto il giro del mondo: la morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano, marito della conduttrice tv spagnola Raquel Sanchez Silva, trovato morto nel suo appartamento di Madrid il 30 maggio del 2013. Un suicidio secondo gli inquirenti spagnoli e anche quelli italiani (che hanno eseguito ben due nuove autopsie sul corpo del giovane). Versione alla quale tuttavia la famiglia di Biondo non ha mai creduto e, dopo 10 anni di indagini, e un'archiviazione da parte della Procura di Palermo il caso è rimasto comunque controverso e al centro dell'attenzione mediatica. Netflix Spagna ha deciso di dedicare una docu-serie in cui si raccontano le ultime ore di vita del palermitano e intitolata appunto "Le ultime ore di Mario Biondo", che vedrà diverse testimonianze da familiari a poliziotti che hanno seguito il caso fino a passare ad alcuni giornalisti che ne hanno scritto, tra questi anche Selvaggia Lucarelli. La serie debutterà su Netflix il 3 agosto 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

La storia della morte di Mario Biondo

Nato il 18 luglio 1982 a Palermo, professione cameraman. Mario Biondo quando aveva solo 30 anni è stato trovato senza vita a Madrid, nel suo appartamento, impiccato alla libreria di casa. Una morte inaspettata che ha sconvolto la Spagna, Paese dove viveva insieme a sua moglie, la nota conduttrice tv, Raquel Sanchez Silva e l'Italia, suo Paese d'origine. Era il 30 maggio del 2013 e per la procura di Madrid non ci furono dubbi: si era trattato di suicidio. Così il caso fu subito chiuso. Qualcosa, però, non è mai tornato chiaro alla famiglia del giovane, che ha sempre sostenuto che Mario Biondo non avrebbe avuto alcun motivo per togliersi la vita, e ha per anni chiesto che si facesse giustizia. Per questo venne aperta un'inchiesta anche a Palermo. Assistita dall'avvocato Carmelita Morreale, i parenti di Biondo hanno sempre battuto su una presunta contusione alla fronte, sulla stretta sul collo, sulla libreria alla quale si sarebbe legato il giovane per togliersi la vita, che non presentava il minimo cambiamento o spostamento.

L'inchiesta a Palerrmo

A Palermo la salma è stata riesumata due volte per eseguire altrettanti esami autoptici. Che hanno portato entrambi a un'unica conclusione: il suicidio. Non essendo poi mai stata dimostrata la presenza di un'altra persona nell'appartamento di Biondo quella sera, la tesi dell'omicidio non avrebbe potuto reggere in un processo. E proprio per questo il caso - dopo la richiesta di archiviazione della Procura e poi anche della Procura generale che aveva avocato l'indagine - è stato definitivamente archiviato un anno fa. "Pur essendo rintracciabili nel fascicolo del pm numerosi segmenti probatori che depongono per la tesi omicidiaria sostenuta dagli opponenti, la distanza di tempo dai fatti per cui si procede ha di fatto pregiudicato la possibilità di svolgere quelle indagini che avrebbero potuto consentire di individuare gli autori dell'ipotizzato omicidio", è la frase conclusiva dell'ordinanza del gip Nicola Aiello. Lo stesso giudice, però, in un'altra ordinanza depositata lo stesso giorno affermava al contrario che "nessun elemento consente di ipotizzare le fattispecie di omicidio doloso per cui si procede né, tantomeno, di identificarne gli eventuali responsabili". Il procedimento era quello legato a presunti falsi e frodi nella prima autopsia eseguita a Palermo, nato dalla denuncia della famiglia Biondo contro il medico legale Paolo Procaccianti e di Dario Daricello. Ipotesi che il gip aveva rigettato totalmente, disponendo l'archiviazione anche di questo fascicolo.