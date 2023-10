Marino Bartoletti: "Il Palermo mi colpì per il rosa, che anni d'oro coi campioni del mondo del 2006"

"Palermo è il ricordo delle mie figurine quando avevo 10 anni, era l’unica maglia diversa dalle altre, mi colpiva moltissimo questa maglia rosa che io abbinavo in realtà a qualcos’altro, nel senso che sono tre i colori dello sport italiano: l’azzurro delle nostre Nazionali, il rosso della Ferrari e ora della Ducati e il rosa della maglia del Giro d’Italia. Il fatto che una squadra beneficiasse addirittura di questa maglia rosa mi ha fatto nascere tante suggestioni e grande simpatia". Così il giornalista Marino Bartoletti, che fra le sue numerose esperienze ha anche diretto il Guerin Sportivo e condotto La domenica sportiva e Pressing, durante la presentazione del suo ultimo libro "La partita degli dei" che si è tenuta ieri pomeriggio al cine teatro Grifeo di Petralia Sottana.

"E poi - ha aggiunto - non dimentichiamo gli anni d'oro quando il Palermo ha generato campioni che hanno fertilizzato tutto il calcio italiano. Non dimentichiamo che Palermo ha avuto 5 campioni del mondo nella Nazionale del 2006". Oltre Andrea Barzagli, Fabio Grosso, Simone Barone e Cristian Zaccardo, probabilmente Bartoletti ha tenuto nel conto anche Luca Toni che, in realtà, nel 2005 passò alla Fiorentina.

Ad accogliere Bartoletti nel cine teatro madonita oltre al pubblico, il regista Vladimir Di Prima e il giornalista Mario Li Puma che hanno dialogato con lui e i sindaci di Petralia Sottana Piero Polito e di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla che ha annunciato la presenza di Marino Bartoletti nel progetto di rigenerazione culturale che il Comune sta portando avanti.

Bartoletti ha letto alcuni passaggi della sua opera di 384 pagine, una favola che vede protagonisti Pelè, Cruijff, Di Stefano, Best, Garrincha, Jascin contro Maradona, Vialli, Rossi, Scirea, Mihajlovic, Sivori e altri campioni del calcio. Un racconto originale e appassionante che segue i tre romanzi già pubblicati con l'editore Gallucci, “La squadra dei sogni” e i romanzi “La cena degli dei”, vincitore del premio selezione Bancarella 2021 e "Il ritorno degli dei", vincitore del premio Bancarella Sport 2022.