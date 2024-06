Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

'Marika' un libro per riflettere sul carcere Venerdì ore 16,30 Real Fonderia Oretea - Palermo Venerdì 21 Giugno dalle ore 16:30, presso la Real Fonderia Oretea del Comune di Palermo, verrà presentato il romanzo “Marika – Anime antiche e il loro destino” ultima opera dello scrittore Nino Mandalà. Il libro ripercorre una storia d'amore, di passione e dolori che si intreccia con i profili di uomini incontrati nelle carceri dove l'autore, in passato, è stato recluso. Edito da Guida, il libro contiene un messaggio di speranza sulla capacità dell’Uomo di riscattarsi dalla sua condizione infelice, un monito a risollevarsi dopo ogni caduta. Lo stesso autore si è reso protagonista della sua rinascita grazie alla scrittura che, secondo quanto da lui affermato, è stato “lo strumento che mi ha permesso di avere una nuova consapevolezza di me e di stanare la mia autentica identità fino ad allora annidata tra le pieghe del mio animo”. Nel corso dell’evento presso la sala comunale della Real Fonderia Oretea di Palermo ci sarà, altresì, l’occasione per discutere della situazione carceraria in Sicilia e sullo stato attuale dell’applicazione delle misure alternative alla detenzione. Interverranno: Sandra Guddo – Scrittrice Rosario Gianni Leone – già Provveditore agli Studi di Palermo Pino Apprendi – Garante comunale per i diritti delle persone detenute Modera Antonio Dolce. Sarà presente l’autore. Ingresso libero Evento culturale a cura dell’Associazione Amicizia fra i Popol