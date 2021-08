L'influencer Marika Fruscio conquistata da Pollina: "Tornerò almeno una volta all'anno"

Serata di gala ieri sera a Finale di Pollina all'interno dell'azienda "Cassataro dal 1983" dove la showgirl nazionale Marika Fruscio, conduttrice Tv e nota influencer con 5 milioni di followers, ha fatto da madrina per la dimostrazione culinaria della Federazione Italiana di Pasticceria.

Presenti tra gli altri anche il sindaco di Pollina, Pietro Musotto, e il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Sarrica.

"Sono davvero contenta e onorata che l'azienda della famiglia Cassataro abbia scelto me come madrina dell'evento. Prodotti di alta qualità e prelibatezze che da tanti anni vengono forniti in tutta la Sicilia e il Meridione. Ho già detto a Giuliano (il proprietario ndr) che contribuirò attraverso i miei canali social a sponsorizzare il loro marchio con una certa regolarità in tutto il panorama nazionale".

La Fruscio si è poi detta entusiasta dell'accoglienza ricevuta fin qui in Sicilia e ha promesso che farà tappa fissa almeno una volta all'anno sull'isola per promuovere i prodotti made in Sicily.