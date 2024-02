Maria Antonietta Pioppo a Egoriferiti: in un podcast le difficoltà degli esperti di vino in Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fare bere il vino in cartone del supermercato alla sommelier siciliana più famosa nel mondo, Cercando, nonostante tutto, di capirne il sapore e l’odore. È la prova forzata a cui si è sottoposta la giornalista e wine Master Maria Antonietta Pioppo, che ha raccontato la sua vita da “donna del vino” in Sicilia nella nuova puntata di “Egoriferiti”, l’unico podcast del Sud Italia disponibile anche in versione video. “Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze - rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino - alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere, disponibile in streaming in versione audio-video nelle principali piattaforme online, tutti i giovedì dalle 21.

Nel corso dell’intervista “La Pioppo”, così come è conosciuta da tutti sui social, ha denunciato le non poche difficoltà di una donna in Sicilia a inserirsi nel mondo del vino e della poca cultura dei ristoratori in tale senso: "Perché qui in Sicilia, dove c’è una grande produzione di vini, rispetto al resto del mondo è difficile campare solo con le consulenze e si è costretti così a fare dei mestieri correlati". Maria Antonietta Pioppo ha inoltre raccontato di avere incontrato in passato, grazie al suo mestiere, sia Melania Trump che Brigitte Macron durante un G7 del 2017 tenutosi a Taormina. "Abbiamo introdotto da questa puntata numero dodici - dicono Giuseppe Cardinale e Vassily Sortino - la campanella antipatriarcato. Una sorta di allarme che le donne ospiti da noi possono suonare se esageriamo con frasi poco consone".