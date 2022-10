VIDEO | Le Vie dei Tesori al rifugio antiaereo, il dolore di Margheritina per il poeta ucciso dalle bombe

Ultima giornata (dalle 11 alle 17) per conoscere la vita dell'artista, messa in scena dall'attrice palermitana al rifugio antiaereo della Biblioteca Bombace. Una storia che comincia nella borgata di Tommaso Natale, dove Schiera nasce nel 1898, e finisce con il bombardamento del 9 maggio 1943 davanti al rifugio antiaereo di via Perez

Ultima giornata per Le Vie dei Tesori (dalle 11 alle 17 di oggi, sabato 22 ottobre) per conoscere all'interno del rifugio antiaereo della Biblioteca Bombace, la vita del poeta di strada. Una storia che comincia nella borgata di Tommaso Natale, dove Schiera nasce nel 1898, e finisce con il bombardamento del 9 maggio 1943 davanti al rifugio antiaereo di via Perez. Una vita di stenti, casa al mercato di Ballarò, i versi scritti su foglietti di carta e venduti per poche lire, le punizioni del regime: olio di ricino, manganello e frequenti soggiorni in camera di sicurezza. Tanto che, morto lui, la moglie bruciò per paura duemila foglietti dei suoi versi. Un omaggio a questo cantore popolare e alla memoria di un giornalista e drammaturgo i cui testi sono stati cavalli di battaglia di una gloriosa generazione di attori palermitani, inesauribile pozzo letterario per scoprire una città verace e sanguigna.