Marevivo e Bapr insieme per la tutela del patrimonio marino: ripulita la spiaggia dell'Arenella

Prosegue la collaborazione tra la Banca Agricola Popolare di Ragusa e Marevivo, l’Associazione ambientalista che da 37 anni lavora per la protezione del mare, per sostenere progetti e attività a favore della conservazione del patrimonio marino, control’inquinamento ambientale e per dare contributi concreti al territorio, in un’otticadi sviluppo sostenibile. Sono questi gliobiettivi principali dell’accordoche si inserisce in un percorso più ampioche ha portatola Banca a eliminare, dal primo gennaio 2022, la plastica monouso dalla sua sede centraledi Ragusa.

Il primo intervento concreto legato alla collaborazione con Marevivo si è svolto questo pomeriggio, con la pulizia della spiaggia dell’Arenella a Palermo a curadei dipendenti della Banca e delle loro famiglie.I volontari, suddivisi in gruppi, con il supporto degli atleti dell’Asd Tecnonaval Team di Palermo, hanno raccolto 5 sacchi di rifiuti, per un totale di circa 30 chili, rimuovendo molte cicche di sigarette, bottigliette, grandi quantità di vetro, polistirolo, lattine e reti da pesca.

“Questo progetto in collaborazione con Marevivo è un passo fondamentale nel percorso già tracciato che ci porterà a impegnarci concretamente sul tema della sostenibilità e del rispetto ambientale - ha dichiarato Saverio Continella, direttore generale di Bapr - con l’evento di oggi pomeriggioabbiamo volutodare un segnale concreto al nostro territorio, e nello specifico di tutela del patrimonio marino, risorsa fondamentale che abbiamo l’obbligo preciso di proteggere e valorizzare".

“Come Marevivo crediamo che un cambiamento reale sia possibile solo attraverso il lavoro congiunto e la collaborazione di tutti - ha dichiarato Fabio Galluzzo, Responsabile Delegazione Sicilia e Vicepresidente di Marevivo - e per questo siamo felici di lavorare insieme a una società come la Bapr che non solo crede nella nostra missione e nel nostro messaggio di tutela del mare, ma si attiva personalmente per raggiungere degli obiettivi concreti. Da soli non si va da nessuna parte, è solo con il lavoro di squadra che possiamo vincere la partita più importante di tutti: quella della difesa del Pianeta".

Oltre alla pulizia della spiaggia dell’Arenella appena conclusasi, il progetto siglato da Bapr e Marevivo prevede un’ulterioreattività di "clean up" nella spiaggia di Avola, a Noto, il 21 maggio.