Parte a Marsala il festival "Il Mare colore dei Libri": una rassegna che parla palermitano

E’ stato pubblicato il programma completo della prima edizione del festival Il Mare colore dei Libri, che si terrà da venerdì 6 a domenica 8, nella Villa Cavallotti di Marsala (TP). Nel corso dei tre giorni, ci saranno circa cinquanta incontri con gli autori, attività e laboratori per bambini, letture di poesia, spettacoli con musica dal vivo. Il programma è consultabile sul sito www.ilmarecoloredeilibri.it

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Venerdì 6, l’inaugurazione del festival è prevista alle 17.00, con chiusura a mezzanotte. Sabato 7 e domenica 8, l’apertura sarà dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24.

Il festival è anche una fiera del libro: circa 20 case editrici siciliane ( molte sono di Palermo ) posizioneranno i loro stand tra i viali della storica Villa Cavallotti.

Ideatore e direttore artistico del Mare colore dei Libri è Ottavio Navarra. Il festival di Marsala si ispira all'esperienza consolidata di Una marina di libri, evento dell'editoria che si tiene ogni anno a Palermo.

Il nome scelto per il festival di Marsala richiama, per assonanza, il celebre libro di Leonardo Sciascia “Il mare colore del vino”, con particolare risalto alla parola evocativa “mare” , che trabocca di letteratura in tante declinazioni.

Nel ricco calendario degli appuntamenti ci sono anche incontri con scrittori palermitani. Domenica 8, alle 21.00, lo scrittore Francesco Bozzi, originario di Palermo, autore di programmi di Fiorello e anche sceneggiatore, presenterà Il giallo del gallo, edito da Solferino. Nelle pagine, dove non manca l’ironia, protagonista è l’iracondo commissario Saverio Mineo, impegnato, suo malgrado, in delicate indagini tra Cinisi e Terrasini. Bozzi presenterà il suo libro con gli intreventi musicali di Valerio Buscetta, alle chitarra, e Marcello Cinà al sax.

A seguire, sempre domenica 8, alle 22.30, ci sarà un talk con l'attore comico Roberto Lipari, che racconterà il suo rapporto sulla parola scritta e parlata, con una particolare attenzione alle parole siciliane e alla loro capacità di costruire la comicità.

La kermesse è promossa da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala ed è organizzata in collaborazione con la Regione Siciliana - PO FSE Sicilia 2014 -2020.