Mengoni all'Eurovision: "L'Italia? Non solo Roma e Venezia, Palermo è bellissima"

In Italia "ci sono tantissimi posti meravigliosi da visitare e tutti differenti tra loro. Oltre alle città più conosciute, tipo Roma o Venezia, amo davvero molto la Sicilia per esempio. Ci sono Taormina, Siracusa, Palermo, tutte città bellissime e luoghi meravigliosi da visitare". Così Marco Mengoni ha espresso tutto il suo amore per l'Isola e anche per il capoluogo in un'intervista sui social dell'Eurovision Song Contest 2023, che lo vedrà in gara a Liverpool, la prossima settimana.

Il vincitore dell'ultima edizione di Sanremo sarà in gara per l'Italia con "Due vite", brano con cui ha vinto all'Ariston nello scorso febbraio. Per il cantante laziale si tratta della seconda partecipazione alla kermesse europea dopo quella nel 2013, quando si aggiudicò il Festival con "L'essenziale".

Già qualche anno fa, Mengoni aveva dimostrato il suo apprezzamento per Palermo, girando tra la città e l'isola di Linosa il video di "Buona vita", secondo singolo dell'album "Atlantico", uscito nell'ottobre del 2018.